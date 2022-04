Calciomercato Milan / E’ una macchina da gol e assist: “Maldini lo vuole”

Il Milan prenderà una punta in vista della prossima stagione. Maldini e Massara vogliono ringiovanire un reparto che con Ibra e Giroud non può garantire al Milan un futuro nel medio-lungo periodo. Resta ancora aperta la questione del futuro di Zlatan Ibrahimovic, in bilico tra rinnovo e addio al calcio giocato.

Per questo motivo il Milan sta cercando una punta centrale da regalare a Pioli per le prossime stagioni. Serve un profilo di livello in grado di alternarsi con Giroud nel ruolo da titolare dell'attacco rossonero. Il nome più noto è quello del belga Divock Origi. Il calciatore è in scadenza al Liverpool, si può prendere a parametro zero e in più sembra già aver strizzato l'occhio ai rossoneri.