Calciomercato Milan \ Marotta gelato: “Vuole i rossoneri”

Dopo la prima sconfitta stagionale in campionato contro la Fiorentina, il Milan cercherà di tenere accese le speranze qualificazione agli ottavi di Champions League nella trasferta contro l’Atletico Madrid di mercoledì sera.

Stefano Pioli spera ancora di recuperare Tomori. Ma le condizioni del difensore inglese costringeranno il tecnico rossonero a non rischiarlo e a proporre nuovamente la coppia centrale composta da Simon Kjaer e da Alessio Romagnoli. In attacco, invece, potrebbe ripetersi ancora una volta la staffetta tra Ibrahimovic e Giroud, con il secondo favorito sul primo per partire titolare.