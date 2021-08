Mercato Milan | L’affare che fa felici tutti, operazione da 15 milioni

Le principali squadre di Serie A forzano i tempi in vista della ormai prossima chiusura del mercato estivo. Fra i club più attivi si registrano il Milan di Stefano Pioli e la Vecchia Signora di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese è teso a rimodellare la squadra secondo quelle che sono le sue esigenze e secondo quella che è la sua visione di gioco. In tal senso Max potrebbe attingere proprio dalla rosa rossonera un rinforzo per la propria formazione, offrendo in cambio un profilo molto molto suggestivo<<<