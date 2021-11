Calciomercato Milan – Il grande colpo di gennaio te lo porta Raiola

L'inizio di campionato del Milan è da incorniciare. Primo posto in classifica in coabitazione con il Napoli e squadra ancora imbattuta in Serie A. In pochi avrebbero scommesso, visti i tanti infortuni che hanno colpito la formazione di Stefano Pioli, che i rossoneri avrebbero potuto avere un ruolino di marcia così importante.