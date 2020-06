SportMediaset sgancia la bomba: offerta ufficiale da 60 milioni! – Milan News

Milan News – SportMediaset fa tremare i rossoneri

ULTIME NEWS CALCIOMERCATO MILAN – Non esistono incedibili in casa Milan. O meglio, la società vorrebbe tenere alcuni big ma di fronte ad offerte clamorose sarà impossibile dire no per Gazidis e Rangnick. Una sola maxi-plusvalenza potrebbe ribaltare clamorosamente il bilancio rossonero. Per questo motivo la società non dice no a priori a qualsiasi tipo di trattativa, specialmente per giocatori che potrebbero essere in bilico. La notizia arrivata quest’oggi direttamente da SportMediaset può ribaltare completamente i piani di Gazidis e Rangnick. È infatti arrivata a Milanello un’offerta monstre: >>>CONTINUA A LEGGERE