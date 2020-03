Santini: “Gattuso ha avuto contatti con Ibrahimovic”

Nuove indiscrezioni riguardanti il passaggio di Zlatan Ibrahimovic al Napoli si ricorrono in queste giornate di attesa e di piena emergenza da Coronavirus.

Secondo l’esperto di calciomercato Fabio Santini, intervenuto alla trasmissione di 7 Gold Il Processo tra l’allenatore del club partenopeo Gennaro Gattuso e il campione svedese ci sarebbe già stata una chiacchierata.

“Ibra non è convinto di restare al Milan”, ha detto. “Era molto legato a Boban e dopo l’addio dell’ex dirigente rossonero si sta guardando intorno e potrebbe decidere una nuova destinazione”.

“Con Ringhio si sono sentiti telefonicamente e il 38enne non ha escluso l’ipotesi di un passaggio, in quanto molto attratto dal sodalizio campano. Nei prossimi mesi penserà seriamente alla possibilità di trasferirsi. L’affare potrebbe andare in porto”, ha concluso.

Chissà se davvero lo ritroveremo a fare magie al San Paolo, replicando magari quello splendido gol alla Maradona che face nel 2004 nella partita Ajax – NAC Breda.