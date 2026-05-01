Nathan Aké potrebbe lasciare il Manchester City al termine della stagione. Il difensore olandese, poco utilizzato da Pep Guardiola nell’ultimo periodo, sarebbe finito nella lista dei possibili partenti in vista della prossima estate. Una sessione di mercato che, in casa City, potrebbe portare a diversi cambiamenti importanti.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, Aké sarebbe stato proposto nei giorni scorsi anche a tre club italiani: Milan, Juventus e Inter. I rossoneri, in particolare, avevano già mostrato interesse per il giocatore nel mercato di gennaio, senza però riuscire ad arrivare alla chiusura dell’operazione.

In questa stagione il classe 1995 ha trovato meno spazio del previsto: per lui 15 presenze in Premier League, mentre il totale sale a 29 partite e 1445 minuti considerando tutte le competizioni. Numeri che spiegano perché il Manchester City possa decidere di inserirlo nella rivoluzione estiva, insieme ad altri profili destinati a salutare come Bernardo Silva e John Stones.

La valutazione di Aké, secondo le indiscrezioni, potrebbe aggirarsi tra i 10 e i 15 milioni di euro. Una cifra non proibitiva per i club italiani, così come lo stipendio, che non rappresenterebbe un ostacolo insormontabile. Nelle prossime settimane si capirà se Milan, Juventus o Inter decideranno davvero di approfondire il discorso per portare Aké in Serie A.