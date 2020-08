Mercato Milan – Super offerta del Benevento per Bonaventura

Il Benevento di Pippo Inzaghi ha deciso di fare veramente sul serio! Il club campano, appena tornato nella massima sere dopo aver dominato quest’anno in Serie B, si è messo al lavoro sul mercato per costruire una squadra competitiva. Tra gli obiettivi dei giallorossi è entrato anche un ex giocatore del Milan. Infatti, secondo quanto riportato da alfredopedulla.com, il Benevento avrebbe fatto una super offerta a Giacomo Bonaventura: 2 milioni più bonus per due stagioni. Il centrocampista marchigiano si è svincolato dai rossoneri al termine di questa stagione ed è subito entrato negli interessi di vari club di Serie A. Tra questi, però, quello più deciso di tutti sono stati proprio i neopromossi, che con questa offerta batterebbero la concorrenza di Verona, Lazio e Torino. Nei prossimi giorni ci sarà la risposta del giocatore, che potrebbe iniziare una nuova avventura dopo aver chiuso il capitolo Milan. Ma attenzione perché poco fa sono arrivate altre grosse novità di mercato in casa rossonera. Doppio colpo a sorpresa, Sky Sport dà l’annuncio: “Maldini ha incontrato l’agente!” >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA