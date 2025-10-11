Mercato Milan, Romano fa il punto della situazione su Tomori

Fabrizio Romano ha parlato su Youtube del futuro di Tomori. Ecco cosa ha detto in chiave calciomercato Milan: “Il Milan ha iniziato a valutare concretamente il rinnovo di Fikayo Tomori. Nelle ultime settimane, questa idea sta prendendo sempre più forza all’interno di Casa Milan: dalla dirigenza allo staff tecnico, tutti condividono la stessa impressione. Il difensore

“Il Milan ha iniziato a valutare concretamente il rinnovo di Fikayo Tomori. Nelle ultime settimane, questa idea sta prendendo sempre più forza all’interno di Casa Milan: dalla dirigenza allo staff tecnico, tutti condividono la stessa impressione. Il difensore inglese ha convinto per atteggiamento, costanza e rendimento, e il club vuole premiarlo.

Il prolungamento del suo contratto è destinato a diventare una delle priorità dell’agenda rossonera nei prossimi mesi. Un tema che, in realtà, non nasce oggi. Già durante il mercato di gennaio, quando si era parlato di un possibile trasferimento al Tottenham, in società si era cominciato a riflettere su un rinnovo a lungo termine. Poi, complici le difficoltà della seconda parte di stagione, tutto era stato messo in pausa.

Ora però la situazione è diversa. Il Tomori visto in questo avvio di stagione è tornato quello dei tempi migliori: solido, concentrato, punto di riferimento per i compagni. E il Milan, soddisfatto del suo percorso, è pronto a sedersi al tavolo e dare il via ai colloqui per il nuovo contratto”.