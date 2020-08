Mercato Milan, possibile interesse per German Pezzella

Mercato Milan – Possibile interesse per Pezzella

Il Milan è sempre più attiva nel calciomercato estivo. Nel giorno in cui la squadra si raduna a Milanello per la ripresa degli allenamenti, la società continua a lavorare per trovare i giusti rinforzi. Per il momento, i nomi più caldi riguardano il centrocampo e l’attacco; tuttavia, anche la difesa potrebbe venire interessata da qualche intervento di mercato.

Infatti, secondo quanto riportato da calciomercato.it, i rossoneri potrebbero interessarsi nuovamente a German Pezzella. Il capitano della Fiorentina, che nei giorni scorsi è stato messo nel mirino anche da altri club di Serie A, potrebbe tornare di moda anche dalle parti di Milano. Classe ’91, il difensore argentino ha concluso la stagione con 34 presenze e 3 reti e potrebbe essere un ottimo rinforzo per la squadra di Pioli, che lo ha già allenato ai tempi in cui sedeva sulla panchina dei Viola. Il Milan si muove sul mercato per tutti i reparti.