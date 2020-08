Mercato Milan – Reina sempre più della Lazio

MILANO – Iniziano le prime partenze in casa Milan. Come riportato nei giorni scorsi, Pepe Reina sta per lasciare il club rossonero in direzione Roma, sponda biancoceleste: dopo aver giocato una stagione in prestito all’Aston Villa, l’esperto portiere spagnolo si appresta a vivere una nuova esperienza.

Secondo quanto riporta dal La Gazzetta dello Sport, il giocatore ex Liverpool, Napoli e Bayern Monaco avrebbe già trovato un accordo con la Lazio per il suo contratto: due anni a 1,6 milioni più bonus. La trattativa sembra ormai conclusa, mancano solo da limare i dettagli tra le due società sulla modalità trasferimento. Per Reina alla Lazio è quasi fatta.