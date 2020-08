Mercato Milan – Interesse per Iago e Fabricio Bustos

Il Milan è sempre più vivo nel mercato estivo. Il club rossonero ha avviato una vera e propria missione di ricerca in tutto il mondo, per trovare gli innesti giusti: la società vuole regalare a mister Pioli una squadra più competitiva per poter tornare al top in Italia e in Europa.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la dirigenza rossonera si sarebbe messa sulle tracce di due giovani giocatori sudamericani: Iago e Fabricio Bustos. Il primo è un giovane terzino sinistro brasiliano, classe 1997, in forza all’Augsburg in Germania; il secondo, invece, è un terzino destro brasiliano, classe ’96, prodotto del vivavio dell’Independiente, con cui gioca tutt’ora. Bustos, inoltre, è già da qualche anno nel giro della nazionale argentina, con cui ha affrontato anche l’Italia in un’amichevole del 2018. Sarebbero due acquisti giovani e di qualità, su cui puntare per costruire il Milan del futuro.