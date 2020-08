Mercato Milan, due club interessati al centrocampista Rade Krunic

Mercato Milan – Due club interessati a Krunic

Il mercato del Milan comincia ad entrare sempre più nel vivo. La società rossonera si sta muovendo per rinforzare la squadra e preme per il rinnovo del contratto di Zlatan Ibrahimovic. Anche in uscita, però, iniziano ad esserci i primi movimenti.

Infatti, secondo quanto riportato da calciomercato.com, ci sarebbero due club interessati all’acquisto di Rade Krunic. Il centrocampista bosniaco, che in una sola stagione con la maglia del Milan ha totalizzato 18 presenze, ha attirato le attenzioni del Torino e del Friburgo. I due club si sono messi sulle tracce del giocatore rossonero da tempo e in questi giorni continuano ad essere vigili sulla situazione: nei prossimi giorni potrebbero essere avviati i primi contatti da parte di una delle due società. Il mercato del Milan si fa sempre più intrigante.