Mercato Milan, continuano i contatti per il difensore Matias Viña

Mercato Milan – Continuano i contatti per Matias Viña

Il Milan si sta attivando sempre di più sul mercato per regalare a mister Pioli nuovi rinforzi per la prossima stagione. Dopo i vari nomi che sono stati fatti nelle scorse ore, soprattutto a centrocampo e in attacco, la società comincia a guardare anche alla difesa e alle fasce.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, i rossoneri hanno avuto nuovi contatti con il Palmeiras per Matías Viña: terzino sinistro classe 1997, potrebbe essere un buon vice per Theo Hernandez sulla fascia. Il Milan è interessato all’acquisto del giovane uruguayano da tempo ed il club brasiliano ha già fissato il prezzo del cartellino: circa 10 milioni di euro. I rossoneri cominciano a guardarsi intorno, anche nel lontano Sudamerica.