Mercato Milan, anche il Siviglia sulle tracce di Oscar Rodriguez

Mercato Milan – Anche il Siviglia su Oscar Rodriguez

Il Milan è alla ricerca di un centrocampista di qualità per rinforzare la squadra. Con la trattativa per il ritorno di Bakayoko dal Chelsea confermata, la società rossonera guarda anche in casa di altri grandi club europei. Da tempo, infatti, è stato messo nel mirino il giovane Oscar Rodriguez, centrocampista offensivo di proprietà del Real Madrid; i contatti sembrano già avviati.

Tuttavia, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, un altro club si sarebbe messo sulle tracce del giocatore spagnolo: si tratta del Siviglia, che la settimana scorsa ha sconfitto l’Inter nella finale di Europa League. La squadra andalusa deve sostituire il partente Ever Banega e avrebbe puntato proprio Oscar Rodriguez; per il giovane centrocampista, poi, quella biancorossa sarebbe una destinazione gradita, sia per la permanenza in patria che per la possibilità di giocare in Champions League. Il Siviglia si inserisce nella corsa per Rodriguez; il Milan rimane vigile e attende nuovi sviluppi.