Il Milan continua a lavorare sul mercato e uno dei nomi più caldi resta quello di Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco, destinato a lasciare il Bayern Monaco a parametro zero, è considerato un profilo ideale per rinforzare la squadra rossonera in vista della prossima stagione.

Nelle ultime ore anche Gianluca Di Marzio ha confermato l’interesse concreto del Milan per Goretzka. I contatti tra le parti sarebbero stati positivi e il rapporto tra il club rossonero e il giocatore viene descritto come solido, fatto di fiducia e valutazioni continue. La prudenza, però, resta necessaria: fino a quando non ci sarà un accordo definitivo, l’operazione non potrà essere considerata chiusa.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri avrebbe indicato proprio Goretzka come primo grande rinforzo per il centrocampo. Il tecnico vede nel tedesco un giocatore di esperienza, fisicità e personalità, capace di alzare subito il livello della mediana rossonera.

Il Milan è in pressing da tempo e il giocatore sarebbe molto attratto dalla possibilità di vestire la maglia rossonera. Una disponibilità che avrebbe trasmesso fiducia all’ambiente milanista, anche se la concorrenza non manca. Su Goretzka ci sarebbero infatti anche la Juventus e alcuni club inglesi, pronti a inserirsi nel caso in cui la trattativa con il Milan dovesse rallentare.

Per convincere il centrocampista, il Diavolo sarebbe pronto a mettere sul tavolo un contratto triennale con opzione per un’altra stagione, da circa 5 milioni di euro netti all’anno. Goretzka dovrebbe prendere una decisione definitiva sul proprio futuro prima della partenza per il Mondiale. Il Milan resta in prima fila e spera di trasformare presto i contatti positivi in una vera chiusura.