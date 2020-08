Mercato Serie A, il Torino sulle tracce dell’ex Milan Krzysztof Piątek

Mercato Serie A – Il Toro su Piątek

Il mercato estivo dei club di Serie A entra sempre più nel vivo. Dopo la conclusione delle prime trattative e l’uscita dei primi rumours, nuove voci arrivano ad attirare l’attenzione degli appassionati del calcio italiano. Una di queste riguarda il Torino, squadra in cerca di riscatto dopo una stagione deludente.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, i Granata avrebbero avviato una trattativa con l’Hertha Berlino per Krzysztof Piątek: il centravanti polacco, classe 1995, si è trasferito in Germania a gennaio 2020, dopo aver giocato un anno con il Milan. Il Toro avrebbe offerto al club della capitale tedesca un prestito oneroso con diritto di riscatto, ma il vero ostacolo è rappresentato dallo stipendio del giocatore: l’attaccante, infatti, percepisce 4 milioni a stagione, una cifra troppo alta per le casse dei torinesi. La trattativa, comunque, potrebbe svilupparsi e Piątek potrebbe tornare in Italia, questa volta lontano dal Milan.