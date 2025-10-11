Di Marzio: “Mio padre fece scoprire Taarabt a Galliani”

Gianluca Di Marzio – volto storico di Sky Sport e tra i massimi esperti di calciomercato – ha ripercorso alcuni momenti particolari della sua carriera

Nel primo episodio di My Vibes, il nuovo format di Milan Vibes, Gianluca Di Marzio – volto storico di Sky Sport e tra i massimi esperti di calciomercato – ha ripercorso alcuni momenti particolari della sua carriera. Tra questi, un aneddoto curioso che riguarda l’arrivo di Adel Taarabt al Milan. «Quando mio padre, Gianni Di Marzio, lavorava al QPR come responsabile del mercato insieme a Briatore – ha raccontato Gianluca – Taarabt era uno di quei giocatori che ti colpivano subito. Aveva talento puro, ma anche un carattere… particolare». Poi, la chiamata decisiva: «Quando Adriano Galliani decise di portarlo al Milan, telefonò a mio padre per chiedere un parere. Si parlava tanto della sua discontinuità, del suo temperamento, ma papà gli disse che in campo era straordinario. E così Galliani lo prese». Un affare che lasciò il segno: «Galliani lo ringraziò più volte, e anche Taarabt gli fu riconoscente. Anche se, a dire il vero, mio padre aveva provato prima a proporlo al Napoli, perché gli sarebbe piaciuto vederlo giocare con quella maglia».