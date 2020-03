Corriere dello Sport – Zlatan Ibrahimovic verso il Napoli?

Zlatan Ibrahimovic potrebbe lasciare il club rossonero al termine della stagione ma restare comunque in Italia. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport il 38enne, in rotta di collisione con i vertici del Diavolo e in particolare con il CEO Gazidis avrebbe dato l’ok al suo procuratore Mino Raiola di guardarsi in giro.

A quanto pare, ci sarebbero già stati contatti con la Lazio e il Napoli. Proprio con la società partenopea le trattative sarebbero cominciate mesi fa quando in panchina c’era Carlo Ancelotti, allenatore molto amato da Ibracadabra, ma con l’arrivo di Gattuso, la questione si sarebbe bloccata.

Ora, anche alla luce dell’ottimo rapporto che lega Ringhio al campione di Malmö, la porta campana potrebbe riaprirsi.