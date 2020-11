Calciomercato Milan – Scelto il vice-Ibra: “Sarà lui il primo colpo a gennaio”

Calciomercato Milan – Sarà lui il vice-Ibra a gennaio

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – “Nel Milan l’unico a segnare è Zlatan Ibrahimovic“, una frase sentita e ripetuta tante volte. E no che non sia vero perché la squadra di Stefano Pioli è Ibra-dipendente: basti pensare ai 9 gol segnati in tutte le competizioni dallo svedese in altrettante presenze. Maldini e Massara, durante il prossimo mercato proveranno a risolvere il mal di gol. Una missione difficile ma non impossibile, visto che il budget non prevede, almeno in prima battuto, un altro attaccante. Possibilmente esperto.

Come fare allora? Chi portare alla corte di Pioli senza svenarsi? La soluzione potrebbe arrivare dai giocatori in scadenza di contratto. Una soluzione che farebbe felice il club di appartenenza sia il Milan. La prima in questo modo guadagnerebbe qualche milione (sempre utile al bilancio), la seconda avrebbe il suo vice Ibrahimovic. Il nome che piace è quello di Florian Thauvin dell’Olympique Marsiglia. Il transalpino ha l’identikit perfetto: 27 anni, campione del Mondo nel 2018, buon feeling con il gol (3 reti, 5 assist in 9 presenze in Ligue 1). Senza dimenticarsi che può giocare sia da prima punta che nei tre dietro Ibrahimovic. Dalla Francia però arriva una doccia fredda, anzi gelata: sport.fr riporta che l’OM, per lasciare andare il proprio attaccante, chiede 32 milioni di euro. Una cifra che molto alta, non ritenuta credibile neppure per la testata francese.

A prescindere da chi arriverà nel ruolo di vice Ibrahimovic, il Milan dietro dovrà gestire una sovrabbondanza molto importante: Saelemakers, Brahim Diaz, Calhanoglu, Rafael Leao, Hauge, Krunic, Rebic e Castillejo. Oltre naturalmente lo svedese. Il portale fichajes.net ha battuto la notizia del possibile sacrificio proprio del numero 7 rossonero: Samu Castillejo. Lo spagnolo ha perso la tua titolarità in favore del giovane belga e, nelle partite in cui è stato chiamato in causa, l’ex Villarreal non è riuscito a mostrare tutta la sua classe. Sul 25enne è forte l’interesse di alcuni club della Liga: l’Atletico Madrid e il Siviglia. Maldini e Massara sono pronti a salutare Castillejo, sempre più doppione di Suso, per rinvigorire l’attacco. Il Milan non si fermerà qui a gennaio. Maldini e Gazidis sono pronti a regalare un gran colpo a Pioli, cinque grandi giocatori sono pronti a dire sì al Milan! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA