Calciomercato Milan – “Icardi può arrivare subito”: esplode la bomba da Parigi

Calciomercato Milan – Icardi può arrivare subito a gennaio

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Il futuro di Mauro Icardi potrebbe essere lontano da Parigi e nuovamente dalle parti di Milano. Questa volta però la sponda sarebbe quella rossonera, fatto che fino ad un paio di stagioni fa pareva impossibile. Ora però le cose stanno diversamente e la situazione è in piena evoluzione nelle ultime ore e potrebbe subire notevoli scossoni nelle prossime settimane. Il mercato di gennaio non è più così lontano ed il Milan ha evidenziato la necessità di un affidabile partner di Ibrahimovic. E ciò soprattutto se, arrivati alla sessione invernale di mercato, i rossoneri saranno ancora nelle primissime ambizioni della classifica con ambizioni scudetto.

LE PAROLE DI LEONARDO – Nelle ultime ore però a frenare le bramosie rossonere è intervenuto il DS del Paris Saint Germain, nonchè ex tecnico e dirigente milanista, Leonardo. Queste sono state a tal proposito le sue dichiarazioni sulla questione: “​Perché spendere 50 milioni per un giocatore che non rientra nei piani di Tuchel? Non credo sia andata così. C’è stata la possibilità di averlo in prestito, poi tutti erano d’accordo. Siamo riusciti ad abbassare il prezzo. Ora è infortunato o non in buona forma, capita, ma forse tra 5 anni diremo che sarà stato importante per la società. Credo che lo sia già stato nella scorsa stagione”.

LA POSSIBILITA' DA CR7 – Insomma, ciò che sarebbe emerso pare essere una dichiarazione d'amore per l'ex capitano interista. Ma le cose non stanno proprio così. Un suo ritorno a Milano sarebbe tutt'altro che improbabile. Ma non solo, c'è una suggestione dell'ultim'ora che anima il mercato parigino. Si parla di CR7. Questo ancora Leonardo: " Se Cristiano si sveglia e dice: 'Vado in un altro club' "In quante squadre può andare? Quante squadre può comprare un giocatore di questo livello? Ci sono cinque o sei squadre. Il PSG è una di queste". Ecco dunque che un arrivo del genere potrebbe richiedere obbligatoriamente un sacrifico o un addio nel reparto, ed Icardi potrebbe non farsi sfuggire l'occasione.