Calciomercato Milan – Doppietta da urlo: Maldini ha in pugno due gioielli da 50 milioni!

Calciomercato Milan – Maldini chiude due colpi da 50 milioni

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – I buonissimi risultati ottenuti fin qui dal Milan, con 5 vittorie e 2 pareggi nelle prime sette giornate di campionato, autorizzano società e tifosi a sognare in grande. Ripetiamo, sognare, anche perché lo Scudetto non è e non può essere un obiettivo. A gennaio, però, il club potrebbe decidere di fare un salto in avanti. Si vuole regalare a Pioli almeno un paio di giocatori in grado di alzare notevolmente il livello della rosa, sia a livello qualitativo che quantitativo.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Paolo Maldini, in queste ultime settimane, sta seguendo diverse piste interessanti per la difesa. La prima, per importanza e tempistiche, riguarda Ozan Kabak, difensore classe 2000 in forza allo Shalke04 già inseguito dai rossoneri durante l’ultimo calciomercato estivo. A settembre il direttore dell’area tecnica non riuscì ad accaparrarsi il difensore turco, ma a rimandare l’appuntamento con il club tedesco: la valutazione è sempre sui 20 milioni di euro, le percentuali di riuscita più alte. In alternativa a Kabak c’è Matteo Lovato, classe 2000 in forza all’Hellas Verona.

Per giugno, invece, dalla Germania spunta l’indiscrezione secondo cui i rossoneri avrebbero messo nel mirino Marcus Thuram, attaccante del Borussia Monchengladbach e figlio dell’ex difensore Lilian. Il giovane attaccante viene valutato al momento 30 milioni di euro. Il Milan però potrebbe sfruttare i buoni rapporti con il procuratore del ragazzo, Mino Raiola. Proprio lui e il nome dell’esterno è venuto fuori nei contatti di questi giorni per sbrogliare i tanti rinnovi contrattuali dei rossoneri con l’agente. Da Donnarumma a Romagnoli, passando anche per Ibrahimovic. Serviranno però 30 milioni di euro per mettere le mani su Thuram. Il Milan però non si limita a puntare Thuram per l’attacco: Maldini e Gazidis sono pronti a regalare un grande attaccante a Pioli, cinque grandi giocatori sono pronti a dire sì al Milan! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA