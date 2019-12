Calciomercato Milan, pugno duro: arrivano due decisioni importanti

Calciomercato Milan

MILAN NEWS – E’ tutto un bollore, in casa rossonera. Si parla di mister, si parla di futuro e con gennaio alle porte non si può non parlare di calciomercato. Da lì, fra qualche giorno, inizierà una sorta di ribaltone di cui noi vi stiamo parlando già da qualche tempo. E’ ovvio che la stagione in corso non potrà finire con risultati miracolosi ma qualcosa in più rispetto a quello che stiamo vedendo, probabilmente, è possibile. E lo è perchè non può essere altrimenti, per una società come quella rossonera che proprio a proposito di futuro e di mercato, avrebbe preso in queste ore un paio di decisioni abbastanza dure.

La prima – dopo qualche giorno di voci e di indiscrezioni – è la bocciatura totale che il Milan avrebbe fatto rispetto a Mandzukic. Stando a quanto riferito da Sportmediaset, infatti, non sarà il calciatore bianconero a dare un aiuto all’attacco milanista. Il giocatore, piuttosto, sembra diretto in Qatar. Ma non finisce qui. Sì, perchè un’altra decisione che sembra delinerare in maniera nettissima quello che è il progetto del Milan è che rispetto agli obiettivi di mercato, verrà fatta una sola ed unica eccezione: Ibrahimovic. Solo lui, con più di 30 primavere sulle spalle, potrà essere accettato nel progetto Milanista visto che non verranno presi in considerazione, in nessun modo, giocatori over 30. Una decisione probabilmente durissima, visto che questo filtro farà fuori calciatori di evidente caratura ma che altrettanto evidentemente non potranno rispondere al progetto di svecchiamento che la dirigenza ha in mente. E poi, un’altra notizia ancora. Quella che ci parla del caos sulla panchina del Milan anche in vista del prossimo anno: “Ecco cosa potrebbe succedere veramente” >>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA