Calciomercato Milan – Arriva la notizia: “Cinque nomi per un gennaio da Scudetto!”

Calciomercato Milan – Cinque nomi per un gennaio da Scudetto!

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Si sta profilando un derby di Milano nella lotta al vertice in Serie A. Il Milan ci crede, e non vuole mollare. Pioli ha saputo gestire le tante assenze di queste settimane, ma ha bisogno anche di un aiuto dal mercato. Aiuto che, con ogni probabilità, arriverà a gennaio. La società è disposta a fare un sacrificio, questo Milan può competere fino in fondo e la dirigenza sa perfettamente che un grande 2021 può fare la differenza per il progetto rossonero. Non si lavorerà solamente sui rinnovi di Calhanoglu, Donnarumma e Ibra, ma anche sui nomi in entrata. E la lista l’ha fatta il giornalista Niccolò Ceccarini, nelle ultime ore, sulle colonne di TMW. >>>Ecco i cinque nomi che il Milan vuole prendere a gennaio<<<