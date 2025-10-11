Calciomercato Milan, Ceccarini: "Maignan? Dico che..."

"Il futuro di Lewandowski è un rebus e il suo addio al Barcellona a scadenza non è da escludere"

Niccolò Ceccarini ha parlato così del mercato del Milan, all’interno del suo editoriale per TMW: “Infine il Milan. Ora tutta l’attenzione è concentrata sui rinnovi. Si lavora con fiducia a quelli di Saelemaekers e Pulisic mentre resta difficile quello di Maignan. Per il futuro la questione attaccante resta un tema. Tutti in casa rossonera si augurano che Gimenez diventi una certezza ma in estate potrebbe esserci una grande opportunità. Il futuro di Lewandowski è un rebus e il suo addio al Barcellona a scadenza non è da escludere. È quindi in tanti proveranno a cogliere questa occasione. Il Milan non si è ancora mosso ma magari potrebbe decidere di inserirsi nella corsa“.