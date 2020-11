Calciomercato Milan – Nome caldissimo: Maldini prova il blitz decisivo!

Calciomercato Milan – Il Piano del Diavolo per convincere l’olandese

ULTIME NEWS MERCATO MILAN –Il Milan si fionda sul mercato alla ricerca di un vice di Zlatan Ibrahimovic. Il calciatore svedese ha stupito tutti anche in questa stagione, ma sicuramente un innesto importante nella sua zona di campo gli consentirebbe di tirare il fiato un pò più spesso. Ecco dunque che nelle ultime ore si affaccia sul taccuino di Paolo Maldini, il nome di Donyell Malen, un calciatore olandese, attaccante del PSV e della nazionale olandese. Nato il 19 gennaio 1999, 1.79 mt per 76 kg: è lui il nuovo obiettivo rossonero. L’altro nome è quello di Luka Jovic, che però ha un super ingaggio, sebbene il Real Madrid sia intenzionato a cederlo.

FRA PROCURATORE E QUOTIDIANI – Non è la prima volte che l’attaccante olandese viene avvicinato ai rossoneri. Costa circa 30 milioni e il suo procuratore è Mino Raiola. Ciò che più di tutti spinge a credere nella possibilità di vederlo al Milan è presto detto. Malen è in linea con il progetto Elliott: infatti è un profilo giovanissimo e con un potenziale enorme, sia in termini di talento che economici. A parlarne oggi i principali quotidiani sportivi italiani: su tutti Il Corriere dello Sport: “Un vice programmato a gennaio”. Titola così a pagina 22. Poi aggiunge: “Jovic del Real Madrid e Malen del Psv i più gettonati.

SOLUZIONE INTERNA – Sulla nuova punta rossonera si parla anche di soluzione interna. Ciò qualora i contatti con i principali interessati non andassero a buon finee. Il primo nome è quello di Rebic, calciatore dalla sicura affidabilità e che già ha giocato in zona centrale, seppur l'idea non stuzzichi particolarmente Pioli. Altro nome quello di Rafael Leao. Anche il portoghese può giocare al centro dell'attacco ma è noto che referisca una posizione più esterna. Infine Colombo, giovanissimo, ma per lui si parla addirittura di mercato in uscita. Insomma, il mercato di gennaio non è lontano, ma il Milan si muove già con forza fra vari nomi: e quello di Donyell Malen, tuttora, è caldissimo.