Calciomercato Milan – Annuncio dalla Spagna: Gazidis lo vende per 45 milioni!

CALCIOMERCATO MILAN – In attesa del ritorno in campo della Serie A, Gazidis sta già pianificando il Milan del futuro. L'AD rossonero ha deciso di mettere dei paletti chiari al progetto milanista, a cominciare dal monte ingaggi. L'obiettivo è quello di non superare i 2/2.5 milioni di euro netti a stagione per ogni giocatore. Questo, inevitabilmente, porterà a delle uscite. Se il fronte Donnarumma è sicuramente quello più urgente, c'è da chiarire anche un'altra posizione. Il portiere rossonero guadagna sei milioni netti e ha il contratto in scadenza tra dodici mesi, a queste condizioni l'addio è inevitabile. Non solo lui però può partire, perché ci sarà da chiarire anche il futuro di Romagnoli. Il capitano rossonero guadagna 3.5 milioni e ha il contratto in scadenza nel 2022, in Spagna già danno per certo un suo addio. Tanto che Atletico Madrid e Barcellona avrebbero già chiesto informazioni, con il Milan che valuta Romagnoli circa 45 milioni di euro.