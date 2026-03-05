Calciomercato Milan, arriva l’annuncio su Leao

Matteo Moretto, giornalista di rilievo e profondo conoscitore delle dinamiche di mercato, è intervenuto nelle scorse ore attraverso il suo canale YouTube. In compagnia del collega Fabrizio Romano, Moretto ha fatto il punto sulla situazione attuale del Milan, concentrandosi in particolare sulla questione legata al prolungamento del contratto di Rafa Leao. Di seguito un passaggio delle sue parole:

“Leao-Milan, vi sveliamo cosa emerge dall’ambiente rossonero. Stando a quanto ci risulta, per il rinnovo di Rafael non sarebbe previsto un ritocco verso l’alto dello stipendio, bensì esclusivamente un’estensione del contratto sino al 2030. Ci sono stati contatti tra le parti e numerose conversazioni nel corso degli ultimi mesi, tuttavia al momento non emergono sviluppi rilevanti di recente. Il club meneghino avrebbe comunque l’intenzione di blindare il giocatore prima del termine della stagione, per poi valutare con calma a giugno il da farsi e le strade percorribili.”