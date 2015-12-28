Il Milanista

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MERCATO - Il Milan non cede Poli

R. I. Milanista

Andrea Poli, nonostante il poco spazio avuto a disposizione sino ad ora, è considerato una pedina importante per lo scacchiere rossonero

Nocerino: "Ibrahimovic al Milan porterebbe benefici sotto tutti gli aspetti"

MERCATO - Nocerino verso la Grecia

R. I. Milanista

Stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà, Antonio Nocerino sarebbe finito nel mirino del Panathinaikos