Scaroni sul nuovo stadio: “Sarà una gloria per Milano”

Paolo Scaroni parla del nuovo stadio di Milan e Inter: "Sarà uno stadio bellissimo, il più bello d'Europa di sicuro".

Intervenuto a DAZN nella rubrica Stadi 5.0, il presidente del Milan Paolo Scaroni è tornato a parlare del progetto del nuovo stadio che verrà costruito prossimamente in collaborazione con l’Inter al posto di San Siro. Ecco che cosa ha detto proprio su San Siro, su come sarà il nuovo impianto e sul perché della collaborazione con l’Inter.

Le parole di Scaroni

Su ciò che funziona a San Siro:

“Cosa funziona a San Siro? Che siamo tutti affezionati, anzi affezionatissimi, e si vedono bene le partite, su questo non c’è il minimo dubbio. Tutto il resto non funzionava: non funzionano l’accessibilità, la sostenibilità, gli spazi dedicati, il comfort, la sicurezza. Non funzionano tante cose che gli stadi moderni invece consentono di avere, oltre a vedere bene”.

Su come sarà il nuovo stadio:

“Comincio col dire che sarà uno stadio bellissimo, il più bello stadio d’Europa di sicuro, sarà una gloria per Milano. Contribuirà a continuare questo ciclo meraviglioso della nostra città che sta diventando sempre più un centro d’attrazione, come abbiamo visto per le Olimpiadi. Con l’aiuto di RedBird e di Gerry Cardinale in particolare, saremo in condizione di fare di questo stadio un punto di ritrovo per tutta la settimana, non soltanto per le partite. Architettonicamente sarà fatto dai migliori architetti del mondo. Avrà 71.500 posti, quindi conserveremo la capienza che ha oggi lo stadio di San Siro. Daremo un’opportunità ai nostri tifosi di passare più tempo allo stadio, con un comfort completamente diverso da quello di oggi. Faremo meglio ciò che gli stadi inglesi, francesi e tedeschi già oggi offrono”.

Sul progettare lo stadio insieme all’Inter:

“Una battuta: ci abbiamo messo sette anni per fare uno stadio, si immagini quanto tempo ci avremmo messo per farne due a Milano. Da questo punto di vista, anche essere insieme è stata una soluzione. Abbiamo poi il grande vantaggio che Milan e Inter sono due club con le stesse esigenze e questo ci ha facilitato la vita. Se si pensa ad altre città che hanno due squadre molto diverse tra loro, questa ipotesi sarebbe stata impraticabile. Oggi fare di questo stadio il luogo dove due grandi club come Milan e Inter si confrontano e giocano Champions League e partite di campionato contribuirà a farne ancora di più un’icona rispetto a quanto è stato San Siro fino ad oggi”.

Su come verrà costruito il nuovo stadio nel concreto:

“I nostri architetti stanno lavorando proprio adesso, mi attendo di ricevere le prime selezioni di proposte nelle prossime settimane. Posso dire che il nostro stadio sarà molto verticale, più vicino al campo rispetto a San Siro e quindi si vedrà ancora meglio. Avremo naturalmente tutte le facilities, comprese quelle digitali ed elettroniche, grandi schermi e soluzioni che consentiranno a tutti di vedere molto meglio la partita rispetto a oggi, dove pure si vede già bene”.