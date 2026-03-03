Romano su André: “Il Milan vuole chiudere alle sue condizioni”

Fabrizio Romano fa il punto sulla trattativa André-Milan: rossoneri ottimisti, il nodo interno al Corinthians e il rischio ricorso alla FIFA.

Intervenuto tramite il proprio canale YouTube, l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha fatto chiarezza sull’affare André–Milan. Il club rossonero sarebbe ottimista sul buon esito dell’operazione, avendo sistemato tutto ciò che doveva sistemare. La palla passa ora al Corinthians, società che starebbe vivendo una fase di grande confusione interna. Ecco il punto della situazione.

Il nodo Corinthians e la posizione del Milan

Le parole di Fabrizio Romano sulla vicenda:

“Sta succedendo di tutto ma il Milan il suo l’ha fatto. È un discorso che ora riguarda il Corinthians. Chi comanda e chi prende le decisioni adesso dovrà fare chiarezza. Al tavolo ci sono i legali del giocatore, gli agenti del giocatore, il presidente e la dirigenza del club brasiliano, con l’opinione pesante dell’allenatore Dorival Junior, che ha già fatto capire che la valorizzazione del giocatore dovrebbe essere fatta a cifre diverse. Il Milan vuole spendere attorno ai 14-15 milioni di euro più 2 di bonus. Il Corinthians, come valutazione complessiva – 70% club e 30% giocatore – vorrebbe raggiungere una cifra più vicina ai 24 milioni.

Il club brasiliano aveva già dato un ok di massima all’offerta del Milan, con documenti vincolanti firmati da altri dirigenti del club. È un problema del Corinthians. Il Milan si augura di evitare di andare alla FIFA e di dover ricorrere alle vie legali: il club rossonero sostiene di avere tutti i documenti già firmati. Il Corinthians richiama in causa chi ha sottoscritto questi documenti, non il presidente ma altri dirigenti. Il Milan fa trapelare ottimismo, vuole il giocatore e lo considera un talento con grande potenziale. Il Milan vuole chiudere alle sue condizioni”.