Sacchi sul derby: “Il Milan avrà l’ultima carta da giocare”

Intervenuto sulle pagine della Gazzetta dello Sport, lo storico ex allenatore rossonero Arrigo Sacchi ha commentato la semifinale di Coppa Italia andata in scena ieri tra Como e Inter. Nell’analizzare il triste 0-0 finale, è entrato anche in tema derby di Milano in programma domenica sera, sottolineando come i nerazzurri potrebbero aver gestito le energie proprio in vista dell’attesissima sfida di San Siro.
Sacchi ha poi parlato di uno scudetto che, a suo dire, l’Inter ha ormai in pugno, con il Milan chiamato a giocarsi l’ultima possibilità per riaprire i giochi. Ecco il breve estratto relativo a questo passaggio.
Le parole di Sacchi
“L’Inter, che ha lo scudetto praticamente in tasca e soltanto se si addormenta può perderlo (ha dieci punti di vantaggio sul Milan). […] Como e Inter si sono risparmiati in vista del ritorno, soprattutto i nerazzurri che domenica sera sono attesi dal derby di San Siro, quando il Milan avrà l’ultima carta da giocare per complicare i piani di Chivu”.