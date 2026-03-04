Milan, il report da Milanello: Estupinan verso una maglia da titolare

Report da Milanello in vista del derby: doppia seduta per il Milan. Bartesaghi ancora da valutare, pronto Estupinan in caso di forfait.

In vista del derby di domenica, oggi a Milanello è stata programmata una doppia seduta. In mattinata la squadra ha effettuato un allenamento in palestra, mentre nel pomeriggio i giocatori allenati da mister Massimiliano Allegri svolgeranno la sessione sul campo.

Sappiamo già che Gabbia sarà out per il derby dopo l’operazione all’ernia inguinale che lo terrà fuori per circa un mese. Per quanto riguarda invece le condizioni di Bartesaghi, ha fatto il punto l’inviato di Sky Sport a Milanello, Peppe Di Stefano, parlando di un provino in programma tra domani e dopodomani per verificare la disponibilità o meno del terzino. In caso di forfait, eventualità che al momento sembra abbastanza probabile, sarà Estupinan a sostituirlo.

Verso la conferma dell’undici visto a Cremona

Per il resto della formazione si profila un undici molto simile a quello visto nella gara di Cremona, con la possibile unica novità legata proprio a Estupinan al posto di Bartesaghi. In difesa dovrebbero agire Tomori, De Winter e Pavlovic, mentre a centrocampo spazio a Saelemaekers, Fofana, Modric e Rabiot. Sulla fascia sinistra, appunto, Estupinan/Bartesaghi.

Davanti conferma per la coppia Pulisic-Leao, con Allegri orientato a dare continuità a quella che, almeno sulla carta, al momento, è la formazione titolare.