Milan News – Smaltire e recuperare: all’orizzonte c’è il Como

La giornata di oggi servirà a togliersi le "scorie" di Firenze e a ripartire per affrontare il recupero contro i lariani

Sono settimane di fuoco per le squadre della Serie A. Dopo lo scorso turno infrasettimanale Verona, Lecce, Bologna, Inter, Milan, Napoli e Parma dovranno scendere nuovamente in campo per il recupero della 16esima giornata. A causa della Supercoppa italiana queste squadre si affronteranno con il seguente accoppiamento.

Il 14 Gennaio ci sarà Napoli-Parma alle 18:30 e la serata si concluderà con Inter-Lecce alle 20:45. Il 15 del mese toccherà prima a Verona-Bologna alle 18:30, e poi ci sarà Como-Milan alle 20:45. Sono tre giorni precisi recuperare energie fisiche e mentali dopodiché i rossoneri dovranno mostrare le loro qualità per passare questa sfida.

Si tratta di mantenere salda la classifica in ottica piazzamento Champions League e allo stesso tempo stare in scia all’Inter per la vetta del campionato. Allegri può ruotare ma non più di tanto dal momento che al Franchi si sono viste alcune pecche figlie delle poche presenze. Con ogni probabilità il tecnico livornese tornerà con la difesa a 4.