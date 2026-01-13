Milan, il Galatasaray punta Fofana: la posizione dei rossoneri

Il Galatasaray vuole Fofana, ma il Milan non ha intenzione di cederlo: il francese resta un pilastro di Allegri nella corsa alla Champions.

Sono ancora le squadre turche ad insidiare maggiormente i giocatori del Milan in questa prima parte di calciomercato di riparazione. Dopo l’interesse delle scorse settimane del Fenerbahce per Nkunku, poi non concretizzato grazie alla volontà del francese di restare in rossonero, ora si sarebbe fatto avanti il Galatasaray per Fofana. La notizia è stata riportata nelle scorse ore dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, secondo il quale le intenzioni del club turco sarebbero serie, con il vicepresidente del Galatasaray addirittura atteso in Italia per trattare personalmente col Milan.

Fofana resta un pilastro del Milan: cessione difficile

A questo punto, siccome la situazione ha da poco preso piede, non è ancora nota la posizione ufficiale del Milan. Dalla nostra analisi possiamo supporre abbastanza tranquillamente che Fofana resterà in rossonero. Nonostante alcune difficoltà avute ultimamente, il francese resta considerato un titolare del Milan.

È vero che in questo mercato di gennaio il budget per nuovi acquisti è praticamente zero, ma è anche vero che c’è un obiettivo importante come la qualificazione in Champions da raggiungere e non c’è nessuna intenzione di privarsi dei giocatori chiave. Fofana gode della fiducia dell’allenatore e della società e fin qui non si è mai nemmeno pensato di cederlo, anche perché è arrivato al Milan da appena un anno e mezzo. Staremo a vedere come si evolverà la vicenda, nel frattempo Fofana è favorito per una maglia da titolare nella sfida di Como di giovedì.