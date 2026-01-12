Notizie Milan – Parla Nkunku sul suo futuro: “Rimango qui”

Dopo i goal di ieri Nkunku ha parlato chiaro sul suo futuro in relazione alle molte voci di mercato degli ultimi giorni

Il gol di ieri potrebbe garantirgli la conferma nel Milan. Negli ultimi giorni si sono attenuate le notizie riguardanti l’interesse del Fenerbahce, ma non si può escludere che il club di Istanbul possa riprendere a mostrare interesse in questa finestra di mercato. Tuttavia, l’intenzione di Christopher Nkunku è molto chiara: desidera rimanere con il Milan e sfruttare al massimo le sue opportunità, soprattutto ora che ha iniziato a segnare.

Il francese potrebbe essere preso sempre più in considerazione dal mister e allo stesso tempo dalle altre squadre che hanno bisogno di un attaccante in maniera urgente. Ovviamente il Milan non ha bisogno di vendere o di fare plusvalenze nel mercato di Gennaio, tuttalpiù si può parlare di qualche rinforzo come quello di Fullkrug.

A chiarire ulteriormente la situazione è stato lo stesso giocatore, che dopo la partita di ieri ha confermato di non avere intenzione di lasciare Milano, almeno in questo mese di gennaio. A tal proposito, Tuttosport ha titolato questa mattina: “Nkunku riguardo le voci di trasferimento: «Rimango qui»”