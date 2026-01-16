Milan, Camarda può tornare subito: Schira lancia l’indiscrezione

Pochi minuti fa l’esperto di calciomercato Nicolò Schira ha lanciato un’esclusiva relativa al possibile ritorno anticipato di Francesco Camarda al Milan, già in questa sessione di gennaio. Secondo quanto riportato sul proprio account X, l’attaccante verrebbe richiamato dal prestito ed entrerebbe a far parte della rosa di Allegri in questa seconda metà di stagione.
Camarda torna alla base? I possibili motivi
Attualmente alle prese con un problema alla spalla, non è però ancora chiaro quando Camarda tornerà a disposizione. Proprio nella prossima giornata di campionato il Milan affronterà il Lecce a San Siro: resta da capire se Camarda ci tornerà da ex o di nuovo con la maglia rossonera, sempre che riesca a recuperare in tempo dall’infortunio. Si attendono conferme o eventuali smentite nelle prossime ore.
Sempre se l’indiscrezione dovesse essere confermata, restano da capire quali potrebbero essere le motivazioni alla base di questa scelta. La preoccupazione che l’infortunio possa mettere a rischio il suo minutaggio a Lecce? O magari un’altra possibilità potrebbe essere il passaggio del Milan al 4-3-3, schieramento nel quale Allegri potrebbe avere bisogno di un attaccante in più da inserire nelle rotazioni.