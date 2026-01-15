Fabregas e la stima per Allegri: “È la Champions contro la Serie D”

Alla vigilia di Como-Milan, Cesc Fabregas parla in conferenza stampa del grande rispetto per Allegri e analizza il momento rossonero.

In vista della gara di stasera tra Como e Milan ha parlato anche Cesc Fabregas che, rispondendo ad alcune domande in conferenza stampa, ha rilasciato dichiarazioni interessanti sul Milan, su Massimiliano Allegri e su alcuni singoli rossoneri. Ecco un breve estratto.

Le parole di Fabregas

Sulla sfida con Allegri:

“In panchina è la Champions League contro la Serie D. Allegri ha dimostrato tutto da allenatore, io non ho fatto niente. Non c’è paragone. Noi dobbiamo fare una bella prestazione, avere continuità nel nostro gioco e continuare a crescere. È molto importante per noi. Il Milan ha giocatori impressionanti come Rabiot, Modric, Fofana e Pulisic, la lista è lunga. Noi dovremo essere il Como più forte se vogliamo vincere”.

Su cosa può fare il Milan in campionato e sulle difficoltà delle ultime due gare:

“Il Milan con Allegri e questi giocatori può fare bene. Dipenderà da loro: più vincono e più avranno opzioni per lo scudetto. Sulle difficoltà io non credo molto a questo discorso. Continuano a essere forti nonostante i due pareggi. È una partita incredibilmente importante. Io non credo nelle squadre piccole o grandi, tutti abbiamo la motivazione di fare bene”.