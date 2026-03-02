Milan, stallo per André: il presidente del Corinthians fa muro

Stallo tra Milan e Corinthians per André: il presidente Stabile blocca tutto. Il giocatore vuole la cessione, possibile ricorso alla FIFA.

Sembrava che la risposta del presidente del Corinthians, Osmar Stabile, all’offerta del Milan per il centrocampista brasiliano André potesse essere soltanto un via libera definitivo. Invece non è stato proprio così. Sarebbe stata rispedita infatti al mittente l’offerta rossonera di 15 milioni più 2 di bonus per il 70% del cartellino del giocatore.

Tutto era fatto sia con il giocatore che con il suo entourage ed erano d’accordo anche gli stessi dirigenti del club brasiliano, che avevano ritenuto equa l’offerta recapitatagli dal Milan, considerando anche il fatto che giocatore e agenti erano ben contenti di sposare il progetto rossonero, tanto da rinunciare al loro restante 30% del cartellino.

La posizione del club brasiliano

L’opposizione è arrivata inizialmente dall’allenatore del Corinthians, che nella giornata di ieri si è detto contrario a questa cessione, soprattutto perché secondo lui sarebbe troppo difficile rimpiazzare André a mercato quasi concluso. In seguito è arrivato anche il già citato no del presidente. Questo è quanto riportato dal portale brasiliano Globo Esporte, che parla anche di un’offerta rossonera considerata troppo bassa, nonostante fosse riferita soltanto al 70% del cartellino.

Il giocatore e il suo entourage continuano a spingere affinché l’operazione con il Milan vada in porto, tanto che nelle scorse ore è stata addirittura ipotizzata la richiesta di un intervento alla FIFA per violazione unilaterale del contratto, dato che per gli agenti del centrocampista tutti i documenti necessari sarebbero stati firmati da chi di dovere, escluso soltanto il presidente Stabile. Vedremo se nei prossimi giorni ci saranno ulteriori sviluppi.