Rinnovo Maignan, si chiude prossima settimana: le cifre

Rinnovo sempre più vicino per Maignan: accordo fino al 2031 e grosso adeguamento. I dettagli sulle cifre e quando può arrivare l’ufficialità.

Ormai ci siamo, il rinnovo di Maignan è vicinissimo alla fumata bianca. Gli scogli più difficili sono stati superati, mancano soltanto gli ultimi dettagli per definire un accordo che sarebbe il grande colpo del mercato di gennaio del Milan. È vero che non si tratta di un acquisto vero e proprio, ma per come si era messa la situazione negli scorsi mesi, con lo spettro di perdere Maignan a zero, possiamo anche definirlo tale.

C’è stato un periodo in cui, ad esempio, ogni giorno spuntavano nomi di possibili eredi di Maignan, ma la sua conferma è probabilmente la scelta migliore possibile per il Milan, anche alla luce di ciò che il portiere sta offrendo in campo. Non c’è modo migliore di dare continuità ad un progetto che confermare il capitano e perno della squadra.

I dettagli del nuovo contratto

Per quanto riguarda i dettagli del contratto e le cifre: Maignan avrebbe già detto sì a una proposta rossonera fino al 2031, con un aumento dell’ingaggio dai 2,8 milioni attuali fino a circa 5-5,5, per arrivare a 7 con i bonus. Un rialzo notevole, ma meritato per quanto il francese sta dimostrando sul campo.

Oggi è ovviamente tutto fermo visto l’impegno di questa sera contro il Lecce, ma verso l’inizio della prossima settimana dovrebbe arrivare l’ufficialità.