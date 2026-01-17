Milan, De Winter è in crescita: toccherà ancora a lui col Lecce

Koni De Winter si sta prendendo il suo spazio nel Milan: dopo l'ottima prestazione di Como, nuova conferma per lui contro il Lecce.

Il trio centrale definibile titolare del Milan in questa prima parte di stagione è stato quello formato da Tomori, Gabbia e Pavlovic, ma c’è un giocatore che, in caso di necessità, si è spesso trovato a sostituire uno dei tre: si tratta ovviamente di Koni De Winter.

Il jolly difensivo di Allegri

Il belga, arrivato in estate dal Genoa, ha inizialmente faticato in rossonero. Nelle prime volte in cui è stato chiamato in causa, ad esempio, si era mostrato affidabile in fase difensiva, ma aveva lasciato intravedere qualche limite coi piedi in impostazione.

Poi ha avuto diverse nuove chance tra novembre e dicembre, soprattutto a sostituire Gabbia o Tomori. In quel periodo non aveva brillato, partecipando con un po’ di responsabilità anche ad alcuni gol subiti. Viene in mente, ad esempio, il match di Supercoppa col Napoli, in cui ha sofferto molto contro un giocatore forte come Hojlund.

Ma da quella partita Allegri ha continuato a dargli fiducia, fiducia che De Winter sta per il momento ripagando. Nella scorsa partita, in cui ha giocato al posto di Pavlovic, ha disputato una grandissima prestazione, tra i migliori in campo in una partita prettamente difensiva contro un ottimo Como. Così, domani sera sarà chiamato nuovamente a partire titolare, sempre al posto di Pavlovic.

In questo momento, il fatto che il Milan non si stia muovendo sul mercato per rinforzare la difesa dipende anche dalla sensazione di crescita e di affidabilità che sta dando De Winter.