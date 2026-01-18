Post-partita, Allegri: “Siamo ancora a metà dell’opera”

L'intervista del post-partita a DAZN di mister Massimiliano Allegri. Ecco la sua analisi sul match appena concluso.

Nel post-partita di Milan–Lecce 1-0 è intervenuto ai microfoni di DAZN mister Massimiliano Allegri, commentando questa vittoria importantissima dei suoi ragazzi. Ecco che cosa ha detto:

Sul fatto che il Milan sia la squadra con più gol da parte dei subentrati:

“Con cinque cambi le sostituzioni diventano determinanti, chi entra deve alzare il livello. C’era bisogno di Fullkrug in area, ma anche di freschezza fisica e mentale. La dimostrazione che è un gruppo meraviglioso che sta facendo un percorso importante. Siamo ancora a metà dell’opera, abbiamo ancora tanti punti da fare per raggiungere l’obiettivo per cui siamo partiti”.

Se è possibile farb giocare insieme il tridente con Fullkrug:

“Fullkrug si era allenato poco con il West Ham, poi ha avuto il problema al piede, sappiamo che può essere una buona soluzione in corso. Possono giocare tutticon tutti Pulisc, Fullkrug, Nknunku, Leao. La cosa che dobbiamo fare meglio è la precisione negli ultimi passaggi. Con due giocatori così possiamo andare dentro con un po’ più di palla a terra avendo un po’ di pazienza. Essendo un pochino più lucidi, veloci e non troppo frettolosi negli ultimi 20 metri com’è successo nel primo tempo. Loro giocavano con una difesa molto alta e scappavano poco. A noi bastava andare oltre con una mezzaluna per cercare di evitare il fuorigioco, qualche palletta sopra dei centrocampisti non sarebbe stata male. Loro poi nel secondo tempo sono calati perché nel primo hanno corso molto, noi abbiamo aumentato i giri del motore ed è positivo. Ho visto che il Lecce il 50-55% dei gol li subisce nell’ultimo quarto d’ora, quindi è una squadra che ti tiene in partita fino all’ultimo, fargli gol è difficile, i ragazzi sono stati bravi”.

Sul Milan a +15 dall’anno scorso con secondo miglior attacco e seconda miglior difesa, come arriva la squadra dopo queste gare ravvicinate:

“Ci siamo arrivati bene, basta vederlo fisicamente. È normale che queste partite ravvicinate ti stressano più mentalmente che fisicamente. Jashari ha fatto veramente una bella partita, sia tecnicamente che a livello d intensità e di corsa. Anche Ricci ha fatto una buona partita, può fare bene la mezzala è intelligente e ti da copertura, ma è anche verticale. Estupinan è rientrato, non era facile per lui, e ha fatto bene. C’è un buono spirito, quando giochi la partita in 15 è un vantaggio”.

Se ad un certo punto smetterà di dire che l’obiettivo è il quarto posto:

“Quando saremo matematicamente tra le prime quattro. Ad oggi la quota Champions è 74 punti, con l’Inter a 49 la quota scudetto 86 o 88. Per la Champions c’è la Juve che è quinta a 39 punti, con 2 punti di media a partita va a 73 quindi la quota è 74. Se la Juve dovesse fare più di 2 di media allora si alzerebbe la quota Champions”.