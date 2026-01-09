Milan, Gara con numeri da capogiro! I dati del match

Dopo le varie analisi sulla gara di ieri sera manca soltanto il resoconto di alcuni dati sopra la media generale

Nessuno si sarebbe mai aspettato una gara del genere. Il Milan non batte il Genoa in casa e la partita termina per 1 a 1. Le polemiche e le analisi sono state davvero tante, sia sulla squadra che sulla classe arbitrale (attualmente il settore più bersagliato). Un aspetto più che positivo è senza ombra di dubbio il tipo di partita che la squadra di Max Allegri ha disputato.

In molti hanno definito il Milan come una squadra capace di reagire e sfruttare gli spazi concessi dall’avversario. In realtà contro i liguri si è visto un diavolo protagonista in tutto e per tutto. A confermare questa analisi ci sono dei dati interessanti sulla gara stessa. I rossoneri hanno mantenuto il 61% del possesso palla e con esso ci sono all’attivo ben 32 tiri di cui ben 8 in porta.

Il Genoa ne ha effettuati 7 totali e 2 in porta. Non è un caso che gli XG (goal attesi) siano a favore del Milan con ben 2.44 contro 1.42. Insomma non è stata la sera più fortunata della stagione ma la squadra ha dimostrato di avere le qualità per saper attendere e fare la partita all’occorrenza.