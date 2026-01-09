Milan, Gara con numeri da capogiro! I dati del match

Nessuno si sarebbe mai aspettato una gara del genere. Il Milan non batte il Genoa in casa e la partita termina per 1 a 1. Le polemiche e le analisi sono state davvero tante, sia sulla squadra che sulla classe arbitrale (attualmente il settore più bersagliato). Un aspetto più che positivo è senza ombra di dubbio il tipo di partita che la squadra di Max Allegri ha disputato.
In molti hanno definito il Milan come una squadra capace di reagire e sfruttare gli spazi concessi dall’avversario. In realtà contro i liguri si è visto un diavolo protagonista in tutto e per tutto. A confermare questa analisi ci sono dei dati interessanti sulla gara stessa. I rossoneri hanno mantenuto il 61% del possesso palla e con esso ci sono all’attivo ben 32 tiri di cui ben 8 in porta.
Il Genoa ne ha effettuati 7 totali e 2 in porta. Non è un caso che gli XG (goal attesi) siano a favore del Milan con ben 2.44 contro 1.42. Insomma non è stata la sera più fortunata della stagione ma la squadra ha dimostrato di avere le qualità per saper attendere e fare la partita all’occorrenza.