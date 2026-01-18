Milan, la probabile di Allegri per la sfida col Lecce

Le probabili scelte di Allegri per Milan-Lecce: rotazioni a centrocampo, conferme in difesa e coppia Leao-Pulisic in attacco.

Mancano poche ore alla gara di stasera a San Siro tra Milan e Lecce e vediamo ora quella che molto probabilmente sarà la formazione iniziale rossonera scelta da Allegri.

Dopo il match giocato giovedì contro il Como, stasera dovremmo vedere qualche cambiamento, con l’obiettivo di gestire al meglio le energie ruotando gli uomini a disposizione. In particolare dovrebbero essere quattro le variazioni rispetto all’undici iniziale visto a Como, come spesso accade concentrate soprattutto a centrocampo.

La probabile formazione rossonera

Ma andiamo con ordine. Tra i pali ci sarà Maignan. La difesa, invece, è confermata, anche perché Pavlovic non è ancora al meglio: spazio quindi ancora a Tomori, Gabbia e De Winter.

A centrocampo il primo cambio annunciato riguarda Modric, a cui Allegri solitamente non chiede più di una gara a settimana. Al suo posto giocherà Jashari davanti alla difesa. Come mezzala sinistra è confermato Rabiot, davvero difficile rinunciare a lui, a maggior ragione in questo momento dopo la prestazione mostruosa di Como. L’altra mezzala dovrebbe essere Ricci, preferito inizialmente a Loftus-Cheek e Fofana.

Sugli esterni, ancora Saelemaekers sulla destra, mentre a sinistra nuova chance da non sprecare per Estupinan, che prenderà il posto di Bartesaghi. In attacco si va verso la coppia Leao–Pulisic dal primo minuto, con l’americano che prenderà quindi il posto di Nkunku, almeno inizialmente.