Milan, novità societarie in vista: Cardinale lavora all’uscita di Elliott

Sono in arrivo novità nel Milan a livello societario. Cardinale è attivo per estinguere il debito con Elliott. Comvest possibile finanziatore

In questi giorni si è fatta largo la voce secondo cui nei prossimi mesi potrebbero esserci degli importanti cambiamenti sul fronte societario rossonero. Matteo Moretto ha recentemente fatto il punto tramite un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, nel quale ha confermato questa situazione in divenire. Il numero uno del Milan, Gerry Cardinale avrebbe infatti tutte le intenzioni di liquidare Elliott trovando nuovi investitori e questo, di conseguenza, comporterebbe inevitabilmente cambiamenti anche all’interno dell’organigramma societario del Milan. Ecco sintetizzata la situazione attuale.

Le parole di Moretto

“Qualcosa sta cambiando nel mondo Milan e, da quanto ci risulta, effettivamente RedBird e Cardinale stanno cercando di ripagare parte del debito, se non in toto, a Elliott. Cardinale è alla ricerca di finanziatori e tra questi vi confermo il nome di Comvest. Chiaramente è una procedura lenta, ma è un lavoro su cui Cardinale si muove da parecchio tempo: siamo in una fase importante. Diciamo che RedBird è vicina a estinguere il debito e quindi ci potrebbero essere dei cambi in società più verso fine stagione. I movimenti intorno a questo scenario sono sempre più concreti e i passi sempre più decisi”.