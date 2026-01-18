Milan-Maignan: ci siamo! Rinnovo in chiusura!

Il portiere francese con ogni probabilità firmerà la chiusura sulla trattativa del rinnovo con i rossoneri

Dopo qualche settimana di attesa, si va verso la fumata bianca per il rinnovo di Mike Maignan. Secondo quando riportato da Matteo Schira ormai ci siamo, mancano soltanto i dettagli da ultimare e in settimana ci sarà la firma finale.

Si tratta di un prolungamento del contratto fino al 2031 a 7 milioni di euro come stipendio. Il portiere si trova molto bene a Milano ed è un’assoluta garanzia per tutto l’ambiente.

I tifosi attendono con ansia la chiusura di questa trattativa che ha fatto vacillare per pochi momenti. Maignan ha tanto mercato e questo è uno dei motivi per cui il Milan ha voluto blindare il prima possibile la sua stella tra i pali.