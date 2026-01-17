Milan, le top news di giornata

Milan-Lecce si avvicina: Allegri prepara la formazione, rientrano Pavlovic e Pulisic dal 1'. Novità anche su Camarda e sul rinnovo di Maignan

Siamo alla vigilia del match tra Milan e Lecce, che si terrà domani sera a San Siro. Vediamo ora le ultime novità in vista della gara e non solo.

Verso Milan-Lecce

Per la sfida di domani Allegri dovrebbe affidarsi in gran parte alla formazione che ha battuto il Como. In più ci sarà il rientro dal primo minuto di Pavlovic, che dopo aver saltato la gara contro il Como ha ripreso ieri ad allenarsi regolarmente. Anche Pulisic ha buone chance di partire dall’inizio, dopo i 90 minuti in panchina nella scorsa gara: a farne le spese potrebbe essere uno tra Leao e Nkunku.

Più tardi, alle 12, ci sarà la conferenza stampa di Allegri e, come di consueto, attraverso le sue parole sarà possibile avere qualche indizio in più sulla possibile formazione.

Le altre notizie del giorno

Passando invece alle notizie che non riguardano strettamente la gara di domani, va menzionato il discorso Camarda. Le sue condizioni fisiche, dopo il problema alla spalla, preoccupano il Milan, che sta discutendo con il Lecce sulla possibilità di farlo rientrare dal prestito per gestire direttamente la sua riabilitazione.

L’altro tema in evoluzione è quello relativo a Maignan: questi sono giorni molto caldi per il suo rinnovo, che dovrebbe essere ufficializzato nei prossimi giorni.