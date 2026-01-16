Milan non c’è tempo! All’orizzonte arriva il Lecce

Terminato il turno di recupero contro il Como (vittoria importante per 1 a 3), il Milan si ritroverà in campo per giocare contro il Lecce. La partita si svolgerà domenica 18 Gennaio alle 20:45 allo stadio San Siro. I salentini provengono dalla sconfitta contro l’Inter per 1 a 0 pertanto questo secondo incontro ravvicinato a Milano non potrà essere una sconfitta per Di Francesco.
Il Lecce rischia la zona retrocessione mentre il Milan deve stare in scia ai neroazzurri quantomeno per avere la certezza di arrivare in Champions League. Non sarà una gara semplice: il Lecce pressa uomo su uomo ma la squadra di Max sa attendere e ripartire con i suoi uomini contropiedisti.
In attesa di recuperare le energie, ci sono già le possibili indiscrezioni sui titolari. Molto probabilmente tornerà Pulisic titolare in attacco. Vedremo chi sarà l’incaricato per accompagnare il talento americano.