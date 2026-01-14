Como-Milan si gioca regolare ma il ritorno è rinviato?

La gara di ritorno Milan-Como non si dispu più a Perth. Ciò nonostante ci potrebbe essere un rinvio di questa sfida

Milan-Como non si disputerà a Perth, Australia. Quando sarà quindi riprogrammata questa partita di campionato che non potrà avere luogo l’8 febbraio a San Siro, che sarà “occupato” dalla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali del 2026? Il match si terrà al Meazza il 18 o il 25 febbraio. La data definitiva sarà stabilita in seguito e dipenderà dal cammino in Champions League dell’Inter (se parteciperà o meno ai playoff e quando giocherà eventualmente a San Siro).

A due giornate dalla conclusione della fase a gironi, i nerazzurri, che devono ancora affrontare Arsenal e Borussia Dortmund, sono attualmente sesti in classifica. Se finissero in questa posizione (o in una delle prime otto), non dovrebbero disputare gli spareggi, qualificandosi direttamente agli ottavi di finale. In tal caso, Milan-Como potrebbe svolgersi senza problemi il 18 febbraio.

Tuttavia, se la squadra di Chivu non si piazzasse tra le prime otto, dovrebbe partecipare ai playoff previsti il 17-18 e 24-25 febbraio. A seconda di quando l’Inter giocherà la sua partita casalinga a San Siro, la gara di campionato del Diavolo contro i lariani sarà programmata per la settimana successiva.