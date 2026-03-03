Milan, le top news di giornata

Settimana di derby per il Milan: ripresa a Milanello, condizioni di Bartesaghi e Gabbia, novità su Gimenez e aggiornamenti di mercato su André

Siamo già entrati nella settimana del derby, ma inizierà oggi per i rossoneri la preparazione vera e propria al match, dato che è fissata per questo pomeriggio la ripresa degli allenamenti a Milanello.

Andando più nello specifico, sono da monitorare le condizioni di alcuni giocatori. Bartesaghi, per esempio, ieri si è sottoposto agli esami strumentali che hanno scongiurato lesioni al flessore della coscia, ma è presente un risentimento muscolare. Da capire se riuscirà a smaltirlo in tempo per il derby. Incerta anche la presenza di Matteo Gabbia: ieri si è allenato a Milanello nonostante il giorno di riposo. Il suo obiettivo è proprio quello di esserci per una partita così importante, quindi andrà tenuto d’occhio anche lui.

Poi ci sono buone notizie per Santi Gimenez: la visita di controllo è andata bene e quindi potrà presto riprendere gli allenamenti col resto del gruppo, forse anche già da oggi pomeriggio. Per il derby però è quasi impossibile che possa essere impiegato. Non gioca una partita da fine ottobre e ci vorrà ancora un po’ di tempo prima che Allegri possa inserirlo stabilmente nelle rotazioni.

Pista André ancora in piedi

Infine diamo un aggiornamento anche sul mercato, con la trattativa per André che è ancora in piedi nonostante il no del presidente del Corinthians. C’è comunque ottimismo dalla parte rossonera, in attesa che dal club brasiliano si sblocchi qualcosa.